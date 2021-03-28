Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли 1/8 финала турнира ВТА в Майами

Белоруска Виктория Азаренко (15 ВТА) в третьем круге турнира ВТА в Майами в двух сетах победила немку Ангелику Кербер (26) — 7:5, 6:2.

Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Фото: СС0 Public Domain.

В 1/8 финала белоруска встретится с первой ракетой мира австралийкой Эшли Барти.

Самая рейтинговая сегодня теннисистка Беларуси Арина Соболенко (8 ВТА) в третьем круге турнира в Майами в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову (37) — 7:6, 6:4.

В следующем раунде соперницей белоруски будет Маркета Вондроушова (20 ВТА, Чехия).

Оба матча пройдут 29 марта. В случае побед в своих следующих поединках Азаренко и Соболенко сыграют между собой в четвертьфинале.