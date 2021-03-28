COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.050 случаев инфекции, умерли восемь человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.050 случаев COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.319 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

 

Фото: pixabay.com.

 

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки сократилось — 27 марта было зарегистрировано 1.213 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 318.681, умерло 2.219 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 308.216.

За минувшие сутки выполнено 19.652 (днем ранее — 19.129) теста на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено 5.330.319 тестов.

Как сообщил 26 марта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, интенсивность новой, весенней, волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней. До середины марта заболеваемость COVID-19 в стране снижалась, но на днях медики стали фиксировать небольшую тенденцию к росту. Это связано в том числе с началом сезонных заболеваний, отметил чиновник.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Персона: Дмитрий Пиневич

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