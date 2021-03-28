Задержанный в Минске с оружием житель Вилейского района — брат-близнец казненного в 2014 году Павла Селюна

По информации правозащитников, задержанный накануне в Минске с оружием 30-летний житель Вилейского района — брат-близнец казненного в 2014 году в Беларуси Павла Селюна, сообщает spring96.org .

Андрей Селюн.

Днем 27 марта пресс-служба МВД сообщила, что в Минске возле метро «Пушкинская» сотрудники милиции задержали 30-летнего жителя Вилейского района, у которого при себе было оружие. «В ходе личного досмотра найдены газовый и сигнальный пистолеты, патроны, лазерная указка и складной нож», — заявили в ведомстве. МВД разместило видео, на котором задержанный утверждает, что этот набор ему необходим для защиты и сам он никогда не участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях.

На видео МВД демонстрируется телефон задержанного с подписками на «деструктивные телеграм-каналы», три из которых — свежие (27 марта в 12:41). Мужчина утверждает, что подписан на телеграм-каналы (не уточняя на какие), чтобы «следить, как сложились судьбы людей, которых репрессировали».

«Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. По данному факту выясняются все обстоятельства», — сообщило МВД.

Активисты Вилейки узнали задержанного и сообщили правозащитникам, что это Андрей Селюн — брат-близнец приговоренного к смертной казни в 2013 году Павла Селюна, которого расстреляли в Беларуси в 2014 году.

12 июня 2013 года Гродненский областной суд признал 23-летнего студента истфака БГУ Павла Селюна виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью; кража; надругательство над трупами; хищение личных документов. До этого молодой человек не имел судимостей. Свои действия он объяснил ревностью. Убитые — его жена и ее любовник, которых он застал в одной квартире. По совокупности преступлений суд первой инстанции приговорил Павла к исключительной мере наказания — расстрелу. Процесс вел судья Анатолий Заяц.

18 апреля 2014 года стало известно, что в отношении Павла исполнен смертный приговор. Когда адвокат пошла посещать Селюна в СИЗО №1, где он ждал исполнения наказания в виде расстрела, ей сообщили, что он «убыл по приговору». При этом мать о судьбе сына никто не информировал, фактически в течение месяца она пребывала в полном незнании о его судьбе. Тамара Селюн обратилась в Комитет по правам человека с жалобой на жестокое, бесчеловечное обращение и пытки сына.