Инициатива AvocadoHelp поможет участникам мирных протестов в поисках и оплате услуг адвоката
В Интернете появилась инициатива
Как сообщает Радыё Свабода, руководство инициативы передаст заявки людей напрямую в юридическое сообщество и будет адресно искать людей, готовых помочь конкретному человеку в оплате услуг юриста.
Конкретные этапы опубликованы на сайте.
Поиск адвоката:
- Претендент заполняет анкету на сайте, рассказывает о ситуации, прилагает имеющиеся по делу документы;
- Инициатива отправляет заявку адвокатам, получает согласие адвоката, принявшего заявку, и передает ему контактные данные лица, обратившегося за помощью;
- С заявителем связывается адвокат для выяснения деталей дела и заключения договора о правовой помощи;
- Заявитель делится с AvocadoHelp своим отзывом. Вы также можете задокументировать свою историю в инициативе
Оплата адвокату:
- Заявитель заполняет форму на сайте, рассказывает ситуацию, прилагает все необходимые документы и реквизиты для оплаты;
- AvocadoHelp проверяет заявку. При верификации заявки инициатива может обратиться к юристу для подтверждения и уточнения деталей оплаты;
- После утверждения заявки инициатива отправляет информацию для оплаты;
- После оплаты инициатива отправляет фото или скриншот квитанции, которые AvocadoHelp отправляет заявителю и / или адвокату заявителя.
AvocadoHelp также заявила, что действительно гарантирует, что попытается найти адвоката или разъяснит, как они работают по всем типам дел — уголовным, административным и другим. Но инициатива не гарантирует, что найдет оплату по уголовным делам, так как суммы очень большие, а процессы длительные.