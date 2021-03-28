Задержанный в Минске корреспондент DW: белорусский режим пытается превратить журналистику в преступление

В Минске во время освещения акции протеста на площади Бангалор задержали корреспондента DW Николаса Коннолли, сообщает БАЖ .

Корреспондент DW Николас Коннолли. Фото: DW.

Причем не помогли ни предъявленный паспорт гражданина Германии, ни официальная аккредитация, ни надпись «Пресса» на жилете. Его отпустили через пять часов, после того как в Октябрьское РУВД приехал посол ФРГ.

По словам Коннолли, силовики заставили его разблокировать мобильный телефон и в присутствии посла показать им несколько сделанных фото. В случае отказа ему грозили арестом и конфискацией мобильных телефонов и оборудования.

По наблюдениям Коннолли, задержания журналистов на массовых акциях в Беларуси, участившиеся в последнее время, связаны с желанием властей «вымотать» сотрудников СМИ и не дать им выполнять свою работу. Корреспондент DW подчеркивает, что за пять часов нахождения в РУВД 27 марта, в том числе при составлении протокола, никто так и не смог толком объяснить ему причину его задержания.

«Белорусский режим пытается превратить журналистику в преступление. При этом сотрудники белорусских СМИ подвержены гораздо большему риску, нежели репортеры международных изданий», -- констатирует он.

Deutsche Welle выразила властям Беларуси протест в связи с задержанием корреспондента медиакомпании.