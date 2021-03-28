Транспортный коллапс продолжается: в очередях на границе стоит три тысячи авто
Огромные очереди в пунктах перехода на белорусской границе со странами Европейского союза сохраняются.
Настоящая транспортно-логистическая катастрофа происходит на литовском направлении — здесь скопилось почти две тысячи большегрузов:
- «Котловка» — более 610;
- «Каменный Лог» — более 580;
- «Бенякони» — более 480;
- «Привалка» — более 290.
Есть большие очереди и на других КПП:
- Латвия (более 570) — «Григоровщина» (более 470), «Урбаны» (более 100);
- Польша (более 370) — «Берестовица» (более 150), «Брузги» (более 140), «Козловичи» (более 80).