Транспортный коллапс продолжается: в очередях на границе стоит три тысячи авто

Огромные очереди в пунктах перехода на белорусской границе со странами Европейского союза сохраняются.

Настоящая транспортно-логистическая катастрофа происходит на литовском направлении — здесь скопилось почти две тысячи большегрузов:

«Котловка» — более 610;

«Каменный Лог» — более 580;

«Бенякони» — более 480;

«Привалка» — более 290.

Есть большие очереди и на других КПП:

Латвия (более 570) — «Григоровщина» (более 470), «Урбаны» (более 100);

Польша (более 370) — «Берестовица» (более 150), «Брузги» (более 140), «Козловичи» (более 80).