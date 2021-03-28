Транспортный коллапс продолжается: в очередях на границе стоит три тысячи авто

/ Общество
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Огромные очереди в пунктах перехода на белорусской границе со странами Европейского союза сохраняются.

Настоящая транспортно-логистическая катастрофа происходит на литовском направлении — здесь скопилось почти две тысячи большегрузов:

  • «Котловка» — более 610;         
  • «Каменный Лог» — более 580;             
  • «Бенякони» — более 480;        
  • «Привалка» — более 290.

Есть большие очереди и на других КПП:

  • Латвия (более 570) — «Григоровщина» (более 470), «Урбаны» (более 100);  
  • Польша (более 370) — «Берестовица» (более 150), «Брузги» (более 140), «Козловичи» (более 80).

 

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Тэги: очереди фур на границе