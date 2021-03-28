Мархель о победе в матче с Эстонией: никаких скидок на плохое поле на «Динамо» быть не может

Наставник национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал итог первого матча отбора на ЧМ-2022 , в котором была повержена команда Эстонии — 4:2.

По его словам, удаление у соперника «было на руку, здесь нечего скрывать». Однако, считает рулевой, сборная «заработала это удаление. Оно справедливое и нам помогло».

Также главком заявил, что в стане команды не было недооценки соперника: «Мы настраивали ребят на серьезную борьбу, которая в итоге получилась. Масса примеров, когда ослабленные сборные мобилизуются, если у них отсутствуют основные игроки [за несколько дней до матча практически весь основной состав попался на COVID-19] … Отмечу, в первом тайме не совсем получилась игра в атаке, поэтому пришлось перестраиваться».

Комментируя невнятный первый тайм, тренер отметил, что «самое главное — ребята преодолели трудности»: «Это намного больше значит, чем то, что мы пропускаем. Меня настраивает на позитив то, что ребята в трудную минуту, которых было очень много, они проявили свои качества и вытянули очень тяжелую игру».

Мархель подтвердил, пишет «ПБ» , что поле на «Динамо» «оставляет желать лучшего», и тренерский штаб в связи с этим вносил определенные коррективы. В частности, просили «сыграть в некоторых моментах попроще»: «Это футбол, нужно приспосабливаться к тем условиям, которые у нас есть. Но никаких «скидок» на поле быть не может».

На сегодняшний день в отборочной группе Е уже состоялись матчи:

24.03.

Бельгия — Уэльс — 3:1;

Эстония — Чехия — 2:6.

27.03.

БЕЛАРУСЬ — Эстония — 4:2;

Чехия — Бельгия — 1:1.

Турнирное положение в настоящее время следующее:

Чехия — 4 очка (2 матча); Бельгия — 4 (2); Беларусь — 3 (1); Уэльс — 0 (1); Эстония — 0 (2).

Оставшиеся матчи:

30.03.

Бельгия — БЕЛАРУСЬ;

Уэльс — Чехия.

02.09.

Чехия — БЕЛАРУСЬ;

Эстония — Бельгия.

05.09.

БЕЛАРУСЬ — Уэльс;

Бельгия — Чехия.

08.09.

БЕЛАРУСЬ — Бельгия;

Уэльс — Эстония.

08.10.

Чехия — Уэльс;

Эстония — БЕЛАРУСЬ.

11.10.

БЕЛАРУСЬ — Чехия;

Эстония — Уэльс.

13.11.

Бельгия — Эстония;

Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

Чехия — Эстония;

Уэльс — Бельгия.

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.