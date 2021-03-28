Мархель о победе в матче с Эстонией: никаких скидок на плохое поле на «Динамо» быть не может
Наставник национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал итог первого матча отбора на
По его словам, удаление у соперника «было на руку, здесь нечего скрывать». Однако, считает рулевой, сборная «заработала это удаление. Оно справедливое и нам помогло».
Также главком заявил, что в стане команды не было недооценки соперника: «Мы настраивали ребят на серьезную борьбу, которая в итоге получилась. Масса примеров, когда ослабленные сборные мобилизуются, если у них отсутствуют основные игроки [за несколько дней до матча практически весь основной состав попался на COVID-19] … Отмечу, в первом тайме не совсем получилась игра в атаке, поэтому пришлось перестраиваться».
Комментируя невнятный первый тайм, тренер отметил, что «самое главное — ребята преодолели трудности»: «Это намного больше значит, чем то, что мы пропускаем. Меня настраивает на позитив то, что ребята в трудную минуту, которых было очень много, они проявили свои качества и вытянули очень тяжелую игру».
Мархель подтвердил, пишет
На сегодняшний день в отборочной группе Е уже состоялись матчи:
24.03.
- Бельгия — Уэльс — 3:1;
- Эстония — Чехия — 2:6.
27.03.
- БЕЛАРУСЬ — Эстония — 4:2;
- Чехия — Бельгия — 1:1.
Турнирное положение в настоящее время следующее:
- Чехия — 4 очка (2 матча);
- Бельгия — 4 (2);
- Беларусь — 3 (1);
- Уэльс — 0 (1);
- Эстония — 0 (2).
Оставшиеся матчи:
30.03.
- Бельгия — БЕЛАРУСЬ;
- Уэльс — Чехия.
02.09.
- Чехия — БЕЛАРУСЬ;
- Эстония — Бельгия.
05.09.
- БЕЛАРУСЬ — Уэльс;
- Бельгия — Чехия.
08.09.
- БЕЛАРУСЬ — Бельгия;
- Уэльс — Эстония.
08.10.
- Чехия — Уэльс;
- Эстония — БЕЛАРУСЬ.
11.10.
- БЕЛАРУСЬ — Чехия;
- Эстония — Уэльс.
13.11.
- Бельгия — Эстония;
- Уэльс — БЕЛАРУСЬ.
16.11.
- Чехия — Эстония;
- Уэльс — Бельгия.
Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.