МВД заявляет об отсутствии «несанкционированных мероприятий», но сотнями задерживает людей

Не менее 245 человек задержано в Минске и регионах 27 марта, свидетельствуют предварительные данные правозащитников.

226 граждан было задержано в Минске, 12 — в Новогрудке (во время экскурсии в краеведческий музей), 2 — в Солигорске, по 1 — в Бресте, Гомеле, Могилеве, Барановичах и Новополоцке. Отпущен 41 человек.

По данным волонтерского телеграм-канал «Списки задержанных», в столице было задержано 236 граждан, отпущено 39.

Общее количество задержанных за последние три дня превысило 420.

Среди задержанных 27 марта было не менее семи журналистов, все отпущены: Анна Калтыгина, Галина Уласик (обе — tut.by, без протокола), Надежда Бужан, Екатерина Карпицкая (обе — nn.by, без протокола), Егор Мартинович (nn.by, главный редактор, с двумя протоколами, за участие в несанкционированной акции и неподчинение), Любовь Бахуревич («Белорусы и рынок», с протоколом) и Николос Коннолли («Немецкая волна», освобожден с помощью посла ФРГ).

27 марта в Минске участники празднования Дня Воли (25 марта) и протестов против фальсификации итогов августовских президентских выборов планировали собраться сначала на площади Я.Коласа, а затем на площади Бангалор, однако в связи с большой концентрацией сотрудников силовых ведомств ограничились гуляниями.

После 15 часов пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором утверждалось, что «в Беларуси протестная активность приближена к нулю», «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

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