В отношении главного редактора «Нашай нівы» составили два протокола
Главный редактор сайта
Как сообщает редакция, автомобиль, в котором ехали Мартинович и фотограф Надежда Бужан, был остановлен возле площади Бангалор (там планировали собраться протестующие). Обоих задержали.
Бужан, а также журналистки портала
Журналистка ежемесячника «Белорусы и рынок» Любовь Бахуревич была задержана недалеко от своего дома возле площади Бангалор, на нее составлен протокол, сообщил сайт издания. Сейчас она на свободе.
Согласно промежуточным данным правозащитников на 21:40, в целом по стране 27 марта было задержано не менее 154 человек, сообщает