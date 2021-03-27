В отношении главного редактора «Нашай нівы» составили два протокола

Главный редактор сайта «Наша нiва» Егор Мартинович отпущен из УВД Фрунзенского района Минска после составления двух административных протоколов: об участии в несанкционированном мероприятии и неподчинении милиции.

Как сообщает редакция, автомобиль, в котором ехали Мартинович и фотограф Надежда Бужан, был остановлен возле площади Бангалор (там планировали собраться протестующие). Обоих задержали.

Бужан, а также журналистки портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик были освобождены ранее без составления протоколов.

Журналистка ежемесячника «Белорусы и рынок» Любовь Бахуревич была задержана недалеко от своего дома возле площади Бангалор, на нее составлен протокол, сообщил сайт издания. Сейчас она на свободе.

Согласно промежуточным данным правозащитников на 21:40, в целом по стране 27 марта было задержано не менее 154 человек, сообщает БелаПАН .