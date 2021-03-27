Более 125 человек задержано 27 марта в Беларуси

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Количество граждан, задержанных сегодня силовиками, превысило 125, свидетельствуют промежуточные данные правозащитников.

В Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке и Барановичах задержано не менее 129 человек.

В милицию были доставлены также шесть журналистов: редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, три сотрудника «Нашай Нівы» — главный редактор Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан, а также Любовь Бахуревич (ежемесячник «Белорусы и рынок»).

Калтыгина, Уласик, Карпицкая и Бужан позднее были освобождены.Также отпущен Мартинович, в отношении которого во Фрунзенском РУВД составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

Также было задержано не менее четырех врачей (Марина Савченко из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, супруги-стоматологи Михаил Бобков и Алеся Панкратьева, аллерголог 10-й больницы Алла Борушко), двое отпущены (Бобков и Панкратьева), сообщает БелаПАН.

По уточненным данным, бывший доцент Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Наталья Дулина отпущена после проверки личных вещей, в милицию ее не доставляли.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: массовые задержаний День Воли-2021 Персона: Анна Калтыгина Галина Уласик Егор Мартинович Екатерина Карпицкая Надежда Бужан Любовь Бахуревич Марина Савченко Михаил Бобков Алеся Панкратьева Алла Борушко Наталья Дулина

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