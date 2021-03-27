В Новогрудке задержали экскурсионную группу из 10 человек

/ Общество
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В разных частях Беларуси 27 марта задержано порядка 60 человек. Список фамилий задержанных обновляется на правозащитном сайте spring96.org.

45 человек силовики задержали в Минске, еще 10 — в Новогрудке во время экскурсии в краеведческий музей, также задержания проводились в Бресте, Новополоцке и Солигорске.

В Минске в районе площади Бангалор были задержаны по меньшей мере пять журналистов — это редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также три сотрудника интернет-издания «Наша ніва»: главный редактор Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.

Телеграм-канал «Белые халаты. News» сообщил о задержании врача из РНПЦ неврологии и нейрохирургии Марины Савченко и доктора Анны Борушко.

В то же время Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале заявило, что информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, «не соответствует действительности».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: массовые задержания День Воли-2021 Город: Новогрудок

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