МВД: у станции метро «Пушкинская» задержан мужчина с пистолетами и ножом

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В Минске возле станции метро «Пушкинская» днем 27 марта задержан 30-летний житель Вилейского района Минской области. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож. Установлено, что задержанный состоит в деструктивных телеграм-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности», — отмечается в сообщении.

 

 

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Тэги: задержание газовый пистолет Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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