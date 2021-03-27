МВД: не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия
Правозащитники установили данные порядка двадцати человек, задержанных 27 марта в Минске. Список обновляется на правозащитном сайте
Среди них — редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович, репортер издания Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан. Все они
В то же время Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале
По данным МВД, во всех регионах страны «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».
«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами», — подчеркнули в министерстве.
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