Силовики сконцентрировались у площади Бангалор, все дороги перекрыты

В районе площади Бангалор в Минске около 14:30 наблюдается скопление силовиков, передает БелаПАН .

В частности, автозаки стоят на улице Карастояновой позади парка Дружбы народов, один автозак находится на самой площади Бангалор, автозаки также стоят на улицах Богдановича и Кульман.

Вокруг парка курсируют микроавтобусы с тонированными стеклами, за рулем которых сидят молодые мужчины спортивного вида с масками на лицах.

На улице Богдановича между домами, распложенными неподалеку от ресторана «Макдональдс», стоят группами сотрудники ОМОНа.

По самому парку Дружбы народов курсируют милицейские патрули, там гуляют люди с детьми.

Фактически все дороги, ведущие к площади Бангалор, перекрыты еще за несколько километров. В частности, закрыт перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова, улица Орловская в районе Дворца Независимости, перекресток улицы Богдановича и Некрасова.

В целом колонны спецтехники, автозаков, милицейских автобусов и микроавтобусов замечены по всему центру Минска. На некоторых улицах силовики останавливают прохожих, проверяют рюкзаки и телефоны. Зафиксированы точечные задержания.