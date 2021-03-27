Сборная Беларуси матчем против Эстонии начинает отбор на ЧМ-2022 по футболу

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Национальная сборная Беларуси по футболу сегодня начинает отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года.

В Минске на стадионе «Динамо» команда Михаиля Мархеля примет сборную Эстонии. Начало игры — в 20:00.

В отборочном турнире команда Беларуси играет в группе Е. Помимо Эстонии ее соперниками будут сборные Бельгии, Чехии и Уэльса.

24 марта в группе Е уже состоялись два матча: Бельгия — Уэльс — 3:1 и Эстония — Чехия — 2:6.

Кроме матча в Минске сегодня в расписании группы Е также значится игра Чехия — Бельгия.

Напрямую в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре выйдут победители десяти отборочных групп европейской квалификации. Команды, занявшие вторые места, а также две лучшие команды по рейтингу Лиги наций, разыграют еще три путевки.

 

 

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Сюжет: ЧМ-2022 по футболу
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Тэги: футбол-сборная футбол-ЧМ-2022 Персона: Михаил Мархель

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