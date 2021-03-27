Журналиста Анджея Почобута перевезли на Володарку

Задержанного 25 марта гродненского журналиста и члена правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анджея Почобута поместили в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Коллеги 27 марта передали ему передачу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Почобут задержан по уголовному делу , возбужденному по ст. 130 УК (разжигание вражды). Обвинение ему пока не предъявлено, ожидается допрос в ближайшие дни.

25 марта Генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.