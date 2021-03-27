Девять человек с ковидом скончались в Беларуси за минувшие сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1213 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1212 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки сократилось — 26 марта было зарегистрировано 1425 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 317 631, умерло 2211 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 308 216.

За минувшие сутки выполнено 19 129 тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено 5 310 667 тестов.