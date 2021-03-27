Следственный комитет возбудил дело по факту призывов к участию в акциях 27 марта

/ Общество
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Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в телеграм-каналах, в том числе признанных на территории Беларуси экстремистскими, к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

«Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

СК предупреждает, что «лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности».

Накануне телеграм-каналы анонсировали в Минске 27 марта акцию, приуроченную ко Дню Воли. Сегодня в центре столицы концентрируются сотрудники силовых структур и спецтехника.

 

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: День Воли-2021 акции протеста

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