Глава БТ Иван Эйсмонт: Беларусь выиграла это «Евровидение»

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт назвал политически мотивированным решение Европейского вещательного союза об отстранении Беларуси от участия в «Евровидении-2021».

«Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз», — приводит комментарий Эйсмонта телеграм-канал ОНТ.

«Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы “Понятная политика”. Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций», — отметил Эйсмонт.

«Группа “Галасы ЗМеста” вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это “Евровидение”!» — подытожил председатель Белтелерадиокомпании.

26 марта Европейский вещательный союз (EBU) лишил Беларусь права участвовать в международном конкурсе песни «Евровидение-2021», которое в этом году пройдет в Роттердаме.