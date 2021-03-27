Можно снять куртки. В Беларусь пришла настоящая весна
Сегодня впервые в этом году жители и гости Беларуси смогут по-настоящему осознать, что пришла весна — по прогнозам синоптиков будет тепло.
Как сообщили в Белгидромете, сегодня погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного (местами по западу порывистый).
В регионах воздух прогреется:
- Брест до +15..+17°C;
- Витебск до +12..+14°C;
- Гомель до +13..+15°C;
- Гродно до +14..+16°C;
- Могилев до +13..+15°C;
- Минск до +12..+14°C.