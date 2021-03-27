Можно снять куртки. В Беларусь пришла настоящая весна

/ Общество
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Сегодня впервые в этом году жители и гости Беларуси смогут по-настоящему осознать, что пришла весна — по прогнозам синоптиков будет тепло.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Белгидромете, сегодня погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного (местами по западу порывистый).

В регионах воздух прогреется:

  • Брест до +15..+17°C;
  • Витебск до +12..+14°C;
  • Гомель до +13..+15°C;
  • Гродно до +14..+16°C;
  • Могилев до +13..+15°C;
  • Минск до +12..+14°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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