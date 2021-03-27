У сотрудницы Hrodna.life Ирины Новик прошел обыск в рамках «дела о реабилитации нацизма» 

Вечером 26 марта силовики провели обыск у редактора спецпроектов интернет-издания Hrodna.life Ирины Новик.

Как сообщает редакция Hrodna.life, обыск начался примерно в 21.30 и длился четыре часа. У Новик изъяты ноутбук и телефон. С журналистки взята подписка о неразглашении. Известно только, что она проходит свидетельницей по «делу о реабилитации нацизма».

Уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) возбуждено 26 марта прокуратурой Гродно в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» журналиста Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, «а также иных лиц» за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма», сообщила Генпрокуратура. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

«19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный А.Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. Согласно материалам дела Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера (военная разведка и контрразведка гитлеровской Германии. — БелаПАН.) и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», — отмечается в сообщении прокуратуры.

В ходе выставки «А.Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния», считает ведомство.

По имеющейся на данной момент информации, Павел Можейко после допроса в Следственном комитете вечером 26 марта доставлен в ИВС Гродно, он задержан на 72 часа.

Алесь Пушкин на момент возбуждения уголовного дела находился на выставке в Киеве, вечером 26 марта он вернулся в Беларусь, прошел пограничный контроль в минском аэропорту и перестал выходить на связь. Позже телеканал «Белсат» сообщил, что художник на свободе и возвращается домой в деревню Бобр Крупского района, где будет находится в изоляции 10 дней.