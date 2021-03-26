На главу гродненского Центра городской жизни Павла Можейко и художника Алеся Пушкина завели уголовное дело

Прокуратура Гродно 26 марта возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» журналиста Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, «а также иных лиц» за разжигание национальной вражды.

Павел Можейко. Фото svaboda.org

Фигурантам грозит до 5 до 12 лет лишения свободы.

«19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный Пушкиным портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. Согласно материалам дела Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера (военная разведка и контрразведка гитлеровской Германии. — ред.) и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», — отмечается в сообщении прокуратуры.

В ходе выставки «Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния», считает ведомство.