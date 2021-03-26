Лукашенко подписал указ о досудебном освобождении и помиловании

Александр Лукашенко 26 марта подписал указ № 122, «который принят в целях реализации последних изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленных на совершенствование институтов досудебного освобождения и помилования», сообщила его пресс-служба.

В документе «усовершенствован порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению главы государства», «закрепляется пакетный принцип внесения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности на рассмотрение президента».

Регламентирован институт поручительства при помиловании осужденных, согласно которому «родственники осужденного либо хорошо знающие его люди смогут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного».

Нововведения вступают в силу 14 апреля.