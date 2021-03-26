Представитель США в ОБСЕ вновь призвала белорусские власти к диалогу с протестующими

«Я с нетерпением жду того дня, когда нам больше не нужно будет поднимать в этом зале вопрос о насущных проблемах в области прав человека в Беларуси, но сегодня не тот день», — заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер, выступая 25 марта на заседании Постоянного совета в Вене. Текст ее выступления опубликован на странице посольства США в «Фейсбуке».

«На самом деле сегодня в Беларуси отмечается День Воли — день, когда белорусы храбро призывают к реформам и демократии в своей стране, как они это делали на протяжении десятилетий. Мы присоединяемся к этим призывам, — отметила Розенсток-Силлер. — И мы настоятельно призываем режим Лукашенко прислушаться к народу Беларуси и принять многочисленные предложения нынешнего и бывшего действующих председателей ОБСЕ по содействию инклюзивному общенациональному диалогу с Координационным советом и гражданским обществом, чтобы найти лучший путь вперед для всех белорусов».

Представитель США назвала ужасным тот факт, что в Беларуси за решеткой остаются почти 300 политзаключенных. «Непростительно то, что белорусы подвергаются травле и часто очень жестокому обращению, включая пытки, за мирное осуществление своих прав человека. Мы вновь призываем к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси и прекращению репрессий против мирных демонстрантов, — сказал Розенсток-Силлер. — Мы настоятельно призываем Беларусь выполнить рекомендации, содержащиеся в экспертном докладе, подготовленном докладчиком Московского механизма ОБСЕ, который содержит дорожную карту столь необходимых реформ».