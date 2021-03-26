Министры энергетики Беларуси и РФ обсудили создание единого рынка газа и электроэнергии

/ Экономика
Просмотров: 101

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов на переговорах 25—26 марта в Москве обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере.

Источник: minenergo.gov.by

Пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщает, что стороны обсудили вопросы, касающиеся электроэнергетики, газовой отрасли и углубления интеграционных процессов. «В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии», — отмечается в релизе, передает БелаПАН.

Министерство энергетики Беларуси лаконично сообщило, что на переговорах рассмотрены «актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике».

Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках Союзного государства возникла несколько лет назад по инициативе России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более чем трех десятков так называемых дорожных карт интеграции.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия интеграция Минэнерго Персона: Виктор Каранкевич Николай Шульгинов

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Кремль хочет получить рычаг влияния на внутренние дела Беларуси

Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?

Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?