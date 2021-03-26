При въезде авто в остановку транспорта  в Малиновке пострадали мальчик и две женщины

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Днем 26 марта 73-летний водитель Volkswagen совершил наезд на легковые автомобили Mitsubishi и Renault, а затем въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали 13-летний мальчик, 27 и 48-летние женщины. В настоящий момент они госпитализированы, сообщили в СК.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, а также опрашиваются очевидцы.
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Тэги: ДТП наезд на остановку Малиновка Город: Минск

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