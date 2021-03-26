СК завел дело о несанкционированном доступе к почте «Молочного мира»

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту несанкционированного доступа к электронной почте предприятия «Молочный мир», сообщает пресс-служба СК.

«По данным следствия, 25 марта этого года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к электронным почтовым ящикам, владельцами которых являются сотрудники ОАО "Молочный мир", — говорится в телеграм-канале комитета. — Почтовые ящики использовались в служебных целях. Далее от имени сотрудников злоумышленники разослали сообщения, содержащие не соответствующую действительности информацию».

С рабочей электронной почты директора «Молочного мира» Марины Аникеевой и от ее имени были разосланы письма с критикой происходящего в стране насилия, в поддержку проведения новых выборов и с призывом выйти на улицы в День Воли. Скриншот с текстом аналогичного содержания опубликовала в сегодняшнем сообщении пресс-служба СК.