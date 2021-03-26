Фотофакт. В Минске «Фольксваген» влетел в остановку — есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в столичном микрорайоне Малиновка.

По данным ГАИ, авария произошла в районе дома № 126 на проспекте Дзержинско. В результате столкновения трех авто, «Фольксваген» влетел в остановку общественного транспорта. На месте происшествия работало сразу несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, пострадало три человека.

«В связи с ДТП на пр. Дзержинского от перекрёстка с пр. Любимова в направлении ул. Есенина образовалась заторовая ситуация», — сообщили в ГАИ.