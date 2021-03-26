COVID-19 унес жизни уже более 2200 белорусов

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1425 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1444 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло — 25 марта был зарегистрирован 1141 заболевший. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 316 418, умерло 2202 пациента с коронавирусом, выздоровело — 307 004.

За минувшие сутки сделано 19 048 тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено 5 291 538 тестов.

Как сообщил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, интенсивность новой, весенней, волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней. По его словам, до середины марта заболеваемость COVID-19 в стране снижалась, но на днях медики стали фиксировать небольшую тенденцию к росту. Это в том числе связано с началом сезонных заболеваний, отметил чиновник.

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