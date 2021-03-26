В ООН создадут команду экспертов для сбора фактов нарушения в Беларуси прав человека

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) будет создана команда экспертов для сбора информации по Беларуси. Как сообщили БелаПАН в УВКПЧ, это будет сделано для выполнения резолюции, которую Совет ООН по правам человека одобрил 24 марта в ходе своей 46-сессии в Женеве.

В резолюции содержится просьба к верховному комиссару ООН по правам человека «всесторонне изучить все сообщения о нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года, включая возможные гендерные аспекты таких нарушений, установить факты и обстоятельства, связанные с предполагаемыми нарушениями, а также собирать, сводить воедино, сохранять и анализировать информацию и свидетельства с целью содействия привлечению виновных к правосудию и обеспечению справедливости для жертв и, по возможности, выявлению тех, кто несет за это ответственность».

«Для реализации этого мандата УВКПЧ создаст группу, в которую войдут эксперты с необходимыми юридическими знаниями и опытом. Точный формат работы еще определяется», — сообщили в офисе верховного комиссара.

Резолюция СПЧ, отметили в офисе, уполномочила комиссара взаимодействовать с белорусскими властями и всеми заинтересованными сторонами, в том числе с белорусским, региональным и международным гражданским обществом, международными правозащитными организациями, учреждениями системы ООН, ОБСЕ и соответствующими государствами, «с целью обмена информацией, по мере необходимости, и оказания поддержки национальным, региональным и международным усилиям, направленным на содействие привлечению к ответственности за нарушения прав человека в Беларуси».

Таким образом, отметили в УВКПЧ, выполнение мандата потребует взаимодействия со всеми соответствующими источниками информации. Это подразумевает и сотрудничество с запущенной 24 марта Международной платформой для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus).

«Характер этого взаимодействия будет определен позже и всегда будет соответствовать методологии УВКПЧ, включая принципы независимости и беспристрастности», — отметили в офисе верховного комиссара.

На вопрос, приведет ли работа по сбору информации о нарушениях прав человека в Беларуси к созданию международного трибунала, который будет рассматривать все дела о таких нарушениях, в УВКПЧ ответили: «Это выходит за рамки нынешнего мандата, предоставленного [комиссару] Советом по правам человека».

В принятой 24 марта резолюции говорится, что СПЧ «выражает глубокую озабоченность в связи с общим положением в области прав человека в Беларуси и его ухудшением в преддверии президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, и после них». В резолюции выражается «серьезная озабоченность» в связи с сообщениями о том, что до и после президентских выборов в стране «были совершены нарушения прав человека, включая многочисленные акты пыток; насильственные исчезновения; похищения и произвольные выдворения, в том числе политически мотивированное произвольное выдворение с территории Беларуси членов Координационного совета; произвольные задержания и аресты, в том числе несовершеннолетних; акты сексуального и гендерного насилия; произвольное лишение жизни; нападения, запугивание и произвольное лишение свободы членов политической оппозиции, включая членов Координационного совета, правозащитников, представителей гражданского общества, журналистов», а также «людей, стремящихся мирно осуществлять свои гражданские и политические права».

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