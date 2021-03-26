Глава Минздрава рассказал о новой волне коронавируса

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Интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней, сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на своего руководителя Дмитрия Пиневича.

По словам министра, до   марта заболеваемость COVID-19 в стране снижалась, но на днях медики стали фиксировать небольшую тенденцию к росту. Это в том числе связано с началом сезонных заболеваний, добавил чиновник.

«При этом мы анализируем наши границы и видим, что достаточно высокий рост заболеваемости, особенно у наших польских соседей. И, конечно, мы ждем очередной волны. Интенсивность этой волны, мы полагаем, однозначно будет не выше осенней», — сказал Пиневич.

Ранее специалисты прогнозировали, что третья волна коронавируса придется в Беларуси на конец марта — начало апреля.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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