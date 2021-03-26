Экономист: Россия в отношениях с Беларусью перешла в режим «сначала стулья, а потом деньги»

По мнению исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, предпосылок для роста промышленного производства в Беларуси в большинстве отраслей в текущем году нет.

В январе—феврале 2021 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,4 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 8,3% больше, чем в январе 2020 года. В январе—феврале 2021 года в горнодобывающей промышленности снижение составило 1,6%. В обрабатывающей — зафиксирован рост на 7,5%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство выросло на 15,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — снизилось на 1%.

При этом за январь на 11,3% выросло количество убыточных промышленных предприятий, их доля составила 32,1%. Второй месяц подряд растут запасы готовой продукции, на 1 марта они составили 5 млрд 658 млн рублей. Внешняя дебиторская задолженность промпредприятий за год выросла на 44,5% до 7 млрд 725,6 млн рублей.

Комментируя БелаПАН статданные, Романчук отметил, что рост промышленных запасов связан с работой на валовые показатели, на количество и игнорированием качественных показателей.

«Есть расчет на то, что правительство уломает Нацбанк, и он начнет выдавать очередную порцию льготных дешевых кредитов, списывая или реструктуризируя старые долги, что подхлестнет рост цен. Схема использовалась неоднократно, поэтому видим довольно благоприятный рост промпроизводства по валу. Прирост дали традиционные отрасли — химия, нефтехимия, фармацевтика, все то, что сейчас потребляется. Сказать, что белорусская экономика выздоровела после десятилетней стагнации категорически нельзя», — считает эксперт.

По мнению экономиста, оснований рассчитывать на позитивный рост в большинстве промышленных отраслей нет: «Если формально промышленное производство будет в плюсе, то необходимо цифры оценивать в контексте совокупных долгов, роста убыточных предприятий и убытков, а также дебиторской задолженности, что является излюбленным способом для белорусского «схематоза», когда предприятия отгружают на экспорт товар, а за него не платят. Он обесценивается, особенно интенсивно из-за инфляции».

Он также отметил, что постоянно меняется ситуация с ценами на нефть, нефтепродукты. «Если будет хорошая конъюнктура по нефтепродуктам, тогда по валовым показателям будет плюс, если не будет, то будет минус. Политика власти сама по себе может только ускорить процесс деградации. Если они налоги повысят, продолжат карательные меры в отношении предпринимателей, тогда ускорение деградации неизбежно. Ведь проблема неплатежей никуда не делась, проблема обслуживания госдолга висит. Более того, на фоне продажи евробондов она еще более усугубляется. Также и Россия перешла в режим «сначала стулья, а потом деньги». Для белорусской власти хороших новостей нет», — подытожил Романчук.

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