В Польше обнаружили контрабандные сигареты из Беларуси почти на 2 млн долларов

Сотрудники Подляшского пограничного отдела пресекли контрабанду 520 тыс. пачек сигарет более чем на 7,7 миллиона злотых (в эквиваленте — 1,97 млн долларов). На фото, которое разместила пограничная служба, указано, что сигареты были выпущены гродненской табачной фабрикой «Неман».

Фото из архива польской таможни

Контрабанду перевозил 59-летний гражданин Литвы, которому грозит до 10 лет лишения свободы. Грузовик с сигаретами без польских акцизных марок был выявлен в районе Белостока.

Водитель заявил, что в грузовике деревянные ящики, однако по факту там оказалось огромное количество сигарет, говорится в сообщении Подляшского отдела пограничной службы Польши.

По данным пограничников, если бы контрабандные сигареты попали в продажу, польская казна потеряла бы более 12,6 млн злотых (более 3,2 млн долларов в эквиваленте).

По мнению экспертов, контрабанда белорусских сигарет обусловлена тем, что в Беларуси по сравнению с другими странами ЕАЭС и ЕС их стоимость самая низкая из-за самых низких ставок акцизов.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступая в прошлом году в Палате представителей, отмечал, что в Беларуси ставки акцизов составляют от 9,4 до 27,3 евро за тысячу штук сигарет, а в России — 33,4 евро за тысячу штук, в Казахстане — 21,7 евро за тысячу штук, в Армении — 18,4 евро за тысячу штук. В то же время в Евросоюзе ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше — от 90 до 150 евро за тысячу штук.

В 2020 году в Беларуси было ратифицировано соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС. Документ предполагает, что постепенно ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси будут повышаться до уровня, который установлен в других странах ЕАЭС.

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