Генпрокуратура сообщила новые данные о масштабах репрессий в Беларуси после выборов

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Генеральная прокуратура передала в суд 109 уголовных дел, возбужденных в отношении 147 человек по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в отношении 100 человек уже есть решения суда: 67 — приговорены к лишению свободы, еще 33 — к ограничению свободы.

В качестве примеров подобных преступлений Генпрокуратура привела события 9-10 августа 2020 года, когда трое жителей Жлобина «в ходе несанкционированных массовых мероприятий наносили удары ногами и руками по защитному обмундированию и щитам сотрудников ОВД, а также бросали в них камни».

Также в прокуратуре рассказали, что ночью 1 января 2021 года нетрезвый житель Пуховичского района ударил кулаком в лицо правоохранителя, «который пресекал административное правонарушение».

«Прокуратура напоминает гражданам о строгой ответственности за насилие к сотрудникам органов внутренних дел: они являются представителями власти, находятся под особой защитой государства и призваны поддерживать правопорядок в обществе», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно ст. 364 Уголовного кодекса насилие либо угроза его применения к сотруднику органов внутренних дел или его близким в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 6 лет.

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Тэги: Генпрокуратура репрессии

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