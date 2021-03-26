НАУ: Беларусь хочет выпустить гособлигации на Московской бирже
Правительство Беларуси намерено выпустить гособлигации на Московской бирже. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Народное антикризисное управление (НАУ).
Организаторами эмиссии, по данным НАУ, станут российские банки «Сбербанк» и ВТБ.
Руководитель НАУ Павел Латушко уверен, что выпуск гособлигаций Беларуси на Московской бирже принесет вред и белорусам, и россиянам
«Мы понимаем, что у режима осталось мало денег. Репрессивный аппарат требует всё больше и больше. На зарплаты в госучреждениях уже приходится брать кредиты, грядут массовые сокращения работников бюджетной сферы. За 26 лет так называемой эффективной экономической политики режим Лукашенко довел страну до возможного дефолта. Нелегитимная власть понимает, что в Европе и США новых денег получить не удастся», — отметил Латушко.
Народное антикризисное управление проводит кампанию по информированию держателей белорусских гособлигаций о ситуации в стране. От гособлигаций Беларуси уже отказались датские инвестиционные и пенсионные фонды.