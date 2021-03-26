Экс-посол Лещеня: Азарёнок — это для меня образец не самого умного исполнения пропагандистского заказа

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня (поддержал в августе мирный протест, призвал расследовать все случаи насилия со стороны власти и был уволен ) отмечает, что угроз со стороны правящих кругов ему не поступает.

Оценивая очередную пропагандистскую программу Григория Азарёнка на канале СТВ, в которой в нелицеприятном тоне говорилось о нем, Лещеня отметил: «Поморщился, отплевался. Жена сказала, что это — хорошая реклама. С тем пошел спать».

Дипломат рассказал DW , что «опус господина Азарёнка можно рассматривать как подстрекательство к насилию над конкретным «предателем Лещеней».

Несмотря на то, что после службы в Словакии он вернулся в Беларусь, с другими видами давления со стороны государства он не сталкивался: «Угрозы не поступают. Больше бывает приятных моментов, когда люди разных поколений узнают меня в кафе».

Впрочем, он вспомнил случаи, когда «очень известные, влиятельные и относительно независимые от власти люди боялись со мной пить кофе»: «Они говорили, что солидарны, но не хотим, чтобы с нами было, как с Бабарико».

Лещеня не склонен переоценивать значение обвинений, звучащих по гостелеканалам: «Азарёнок для меня — не критерий. Это для меня образец не самого умного исполнения пропагандистского заказа». Бояться, по его мнению, следует не травли с экрана, а «каких-то иных действий»: «Можно ожидать, но не сильно верится — разве что хозяин дворца [Александр Лукашенко] лично что-то скажет».

Как сообщалось ранее, руководитель НАУ Павел Латушко утверждал , что получал «прямые угрозы со стороны Лукашенко», который «обещал меня задушить собственными руками в том случае, если я предам его». А известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук заявила, что «когда государство травит публично, жертвы в глазах общества становятся героями» .