Телеведущий Владимир Познер хочет взять интервью у Лукашенко

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В эфире программы «Тузы» на радиостанции «Эхо Москвы» известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что хочет взять интервью у Александра Лукашенко.

На вопрос ведущего программы Алексея Венедиктова об интервью с белорусским правителем тележурналист ответил: «Он мне не даст».

Если же это зависило бы от самого Познера, то он сказал: «Возьму, конечно, обязательно. Кстати, Александр Григорьевич, если вы слушаете эту программу (…), я с удовольствием возьму у вас интервью».

Телеведущий заметил, что для этого готов приехать в Минск или организовать съемку, когда Лукашенко будет в Москве. «Программа «Познер» для вас открыта широко, так сказать, с разверстыми объятиями. С удовольствием. Так что имейте в виду», — подчеркнул он.

Программа «Познер» — еженедельная авторская программа Владимира Познера, которая выходит на «Первом канале» с 17 ноября 2008 года в ночь с понедельника на вторник.

 
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Тэги: интервью Лукашенко Персона: Владимир Познер Алексей Венедиктов

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