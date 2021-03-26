Латушко: Лукашенко обещал задушить меня собственными руками, если я предам его
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что госпропаганда на белТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами со стороны Александра Лукашенко.
Как отметил он в комментарии
Латушко говорит, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».
Вместе с тем, глава НАУ не собирается мириться с травлей по ТВ: «У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег».