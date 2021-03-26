Латушко: Лукашенко обещал задушить меня собственными руками, если я предам его

/ Политика
Просмотров: 870

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что госпропаганда на белТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами со стороны Александра Лукашенко.

Фото с сайта ukrinform.ru

Как отметил он в комментарии DW, более весомым давление было в момент перехода с госслужбы в оппозицию. Политик утверждает, что получал «прямые угрозы со стороны Лукашенко», который «обещал меня задушить собственными руками в том случае, если я предам его».

Латушко говорит, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».

Вместе с тем, глава НАУ не собирается мириться с травлей по ТВ: «У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропаганда власть Персона: Павел Латушко Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Телевизор есть почти в каждом доме. Но не в каждом телевизоре есть БТ

Телевизор есть почти в каждом доме. Но не в каждом телевизоре есть БТ

Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

Как «дорогой Леонид Ильич». Лукашенко, похоже, хочет править без выборов

Как «дорогой Леонид Ильич». Лукашенко, похоже, хочет править без выборов

От переговоров до ареста Лукашенко. Разбираем шесть сценариев штаба Тихановской

От переговоров до ареста Лукашенко. Разбираем шесть сценариев штаба Тихановской