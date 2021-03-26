Неизвестные, захватив телеграм-канал «Нашай Нівы», удалили 1300 подписчиков
Ночью неизвестные временно захватили телеграм-канал издания «Наша Ніва» и удалили 1300 подписчиков.
Как сообщает редакция
Как отмечает редакция, такие попытки взлома происходят вторую ночь подряд — примерно в три часа ночи сотрудники «НН» получают сообщения о попытке взлома.
«Захваченные аккаунты редакции изменили название канала на непристойное, удалили все новости за 25 марта и начали блокировать подписчиков. Им удалось удалить около 1300 подписчиков, пока администратор «НН» не восстановил контроль над каналом», — говорится в сообщении.
Кто мог это сделать, редакции пока неизвестно. «Но интересно, что пытались взломать не только телеграм-аккаунты сотрудников «Нашай Нівы», но и внештатных сотрудников. Несколько месяцев назад Следственный комитет запросил контактные данные каждого из них», — отмечается редакция издания.
По состоянию на 09:00 утра 26 марта у телеграм-канала «Нашай Нівы» более 89,3 тысячи подписчиков.