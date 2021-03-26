Левчук: когда государство травит публично, жертвы в глазах общества становятся героями
Известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук, активная сторонница демократических перемен, иронично прокомментировала новую «агитку» от белорусского государственного ТВ.
Как рассказала
По ее словам, «когда наше государство начинает травить публично», то это делает жертв травли в глазах общества героями, потому что «люди сразу понимают: значит, наш человек, если травит государство».
Она также отметила, что «приятно, что я своей, если можно так сказать, политической сатирой так задела их за живое, что они мне уделили шесть минут эфирного времени, и психолога из Чехии взяли, и сравнили меня с Хворостовским. Спасибо большое, столько чести», — иронизирует Левчук.
Оценивая сюжет в целом, она считает, что он сделан примитивно: «Обзываться, называть меня проституткой, тлёй или еще кем-то — это очень низкий уровень, не хочется об этом говорить много».