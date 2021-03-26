На аравийском нефтяном терминале начался пожар после атаки дрона

На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после попадания начиненного взрывчаткой дрона.

«Объектом нападения стало не только королевство, но и сам экспорт нефти, стабильность поставок энергоносителей, свобода международной торговли и мировая экономика», — заявил представитель министерства энергетики, которого цитирует Arab News .

В нападении обвинили йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Нападение произошло спустя сутки после того, как Саудовская Аравия предложила решение войны в Йемене, ставшей одним из самых затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке. План предусматривает, что вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта — хуситами и центральными властями — объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает «справедливо распределять бюджетные деньги», полученные от экспорта йеменской нефти.