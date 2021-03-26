На границе творится какой-то кошмар

/ Общество
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Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Своей очереди на выезд  ожидают около 2700 большегрузных автомобилей.

На литовском направлении в очереди стоит более 2030 фур:

  • «Каменный Лог» — более 800;             
  • «Котловка» — более 480;         
  • «Бенякони» — более 490;
  • «Привалка» — более 260.        

«Колейка» в Латвию насчитывает более 460 грузовиков:

  • «Григоровщина» — более 320;
  • «Урбаны» — более 140.

На этом фоне польское направление кажется пустым — всего более 70 фур:

  • «Брузги» — более 40;  
  • «Берестовица» — более 30.

Ранее Госпогранкомитет отмечал, что «образование очередей вызвано очередным сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта».
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Тэги: очереди фур на границе