На границе творится какой-то кошмар

Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Своей очереди на выезд ожидают около 2700 большегрузных автомобилей.

На литовском направлении в очереди стоит более 2030 фур:

«Каменный Лог» — более 800;

«Котловка» — более 480;

«Бенякони» — более 490;

«Привалка» — более 260.

«Колейка» в Латвию насчитывает более 460 грузовиков:

«Григоровщина» — более 320;

«Урбаны» — более 140.

На этом фоне польское направление кажется пустым — всего более 70 фур:

«Брузги» — более 40;

«Берестовица» — более 30.

Ранее Госпогранкомитет отмечал, что «образование очередей вызвано очередным сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта».