На границе творится какой-то кошмар
Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжает оставаться напряженной. Своей очереди на выезд ожидают около 2700 большегрузных автомобилей.
На литовском направлении в очереди стоит более 2030 фур:
- «Каменный Лог» — более 800;
- «Котловка» — более 480;
- «Бенякони» — более 490;
- «Привалка» — более 260.
«Колейка» в Латвию насчитывает более 460 грузовиков:
- «Григоровщина» — более 320;
- «Урбаны» — более 140.
На этом фоне польское направление кажется пустым — всего более 70 фур:
- «Брузги» — более 40;
- «Берестовица» — более 30.
Ранее Госпогранкомитет отмечал, что «образование очередей вызвано очередным сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта».