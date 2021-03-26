МВД заявляет о провале масштабных протестов 25 марта. А они и не планировались

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«Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты 25 марта не состоялись», — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, незначительная протестная активность была отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. По всей стране задержано более 200 человек.

Только вот те самые «деструктивные» телеграм-каналы, напротив, отказались от призывов к массовым протестам на День Воли. Самые популярные протестные тг-каналы страны, включая МКБ (149 тыс. подписчиков), «Беларусь головного мозга» (293 тыс.), а также внесенный в экстремистский список канал Степана Путило (1,3 млн) и более десятка других, распространили единое обращение, суть которого в переносе массовой акции с 25 марта на другой день.

На День Воли были предложены районные марши на протяжении дня, автомобильные сигналы в 18:30 и вечерние фейерверки. 
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Тэги: День Воли-2021 Персона: Ольга Чемоданова

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