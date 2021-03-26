Макрон: Европа стоит перед мировой войной нового типа из-за России, Китая и вакцин

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: lefigaro.fr

По словам Макрона, Евросоюз «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак» в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», передает «Фигаро» .

Французский политик считает, что в сложившейся ситуации ЕС следует быть самостоятельным в вопросе производства вакцин от коронавируса.

Он уточнил, что благодаря комплексной политике удастся во второй половине 2021 года выйти на мощность производства около 2−3 млрд доз вакцин в год.

«Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — заверил президент Франции.