Задержанных на Дне Воли журналистов «Коммерсанта» и «Известий» освободили к полуночи
Задержанные 25 марта в Минске представители российских газет «Коммерсант» Кирилл Кривошеев (корреспондент) и «Известия» Павел Волков (фотокор) отпущены из УВД Октябрьского района.
Россияне освещали акции протеста по случаю Дня Воли и
Ранее стало известно о задержании внештатных корреспондентов БелаПАН в Бресте Миланы Харитоновой и Алеся Левчука, а также Натальи Хомутовской («Имена»). Позднее они были отпущены на свободу.
По информации МВД, всего