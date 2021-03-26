Задержанных на Дне Воли журналистов «Коммерсанта» и «Известий» освободили к полуночи

Задержанные 25 марта в Минске представители российских газет «Коммерсант» Кирилл Кривошеев (корреспондент) и «Известия» Павел Волков (фотокор) отпущены из УВД Октябрьского района.

Кирилл Кривошеев. Фото: csn-tv.ru

Россияне освещали акции протеста по случаю Дня Воли и были задержаны , передает «Коммерсант» .

Ранее стало известно о задержании внештатных корреспондентов БелаПАН в Бресте Миланы Харитоновой и Алеся Левчука, а также Натальи Хомутовской («Имена»). Позднее они были отпущены на свободу.