Задержанных на Дне Воли журналистов «Коммерсанта» и «Известий» освободили к полуночи

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Задержанные 25 марта в Минске представители российских газет «Коммерсант» Кирилл Кривошеев (корреспондент) и «Известия» Павел Волков (фотокор) отпущены из УВД Октябрьского района.

Кирилл Кривошеев. Фото: csn-tv.ru

Россияне освещали акции протеста по случаю Дня Воли и были задержаны, передает «Коммерсант».

Ранее стало известно о задержании внештатных корреспондентов БелаПАН в Бресте Миланы Харитоновой и Алеся Левчука, а также Натальи Хомутовской («Имена»). Позднее они были отпущены на свободу.

По информации МВД, всего было задержано более 200 человек. Волонтеры располагают данными о 178.
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Тэги: задержания журналистов БАЖ День Воли-2021 Персона: Павел Волков Кирилл Кривошеев

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