Глава сената Польши пообещал защитить поляков, которые подверглись репрессиям в Беларуси

Верхняя палата парламента (сенат) Польши «всегда будет стоять на стороне стремлений Беларуси к свободе и сделает все возможное, чтобы их поддержать», заявил маршал сената Томаш Гродзки 25 марта в Варшаве на пресс-конференции по итогам встречи с руководителем Народного антикризисного управления (НАУ) Павлом Латушко.

Глава верхней палаты подчеркнул, что изначально встреча и пресс-конференция задумывались только как мероприятия в поддержку белорусского Дня Воли, однако их повестку пришлось расширить.

«Как защитники польской диаспоры во всем мире мы должны встать на защиту поляков, которые подвергались резким длительным репрессиям, но в последние дни они стали очень жесткими», — цитирует Гродзкого пресс-служба сената.

Вице-маршал верхней палаты Богдан Борусевич выразил «восхищение белорусским обществом за его сопротивление и мобилизацию» и заявил, что в связи с репрессиями в отношении представителей польского меньшинства страна должна самостоятельно, вне зависимости от ЕС, ввести секторальные санкции против белорусских властей.

В телеграм-канале Латушко сообщается, что представители польского парламента «заявили о необходимости расширения санкционных списков лиц, которым должен быть запрещен въезд на территорию Польши».

В отношении председателя неофициального Союза поляков Беларуси Анжелики Борис и «иных лиц» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В Генпрокуратуре заявили, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Анжелику Борис задержали 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021».

25 марта в Гродно задержан член совета СПБ, журналист Анджей Почобут. В его квартире проведен обыск, вечером Почобут допрошен в центральном аппарате СК в Минске.

Кроме официальных лиц по линии МИД и канцелярии премьер-министра Польши ситуацию осудил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что Евросоюз ожидает от Беларуси соблюдения своих международных обязательств по уважению прав человека и основных свобод, а также призвал «немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей».

Справка БелаПАН. До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два союза — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).