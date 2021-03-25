В Минске задержаны журналисты российских изданий «КоммерсантЪ» и «Известия»

В Минске 25 марта задержан корреспондент российской газеты «КоммерсантЪ» Кирилл Кривошеев, который освещал акции протеста по случаю Дня Воли, сообщает издание.

Кирилл Кривошеев. Фото: csn-tv.ru.

Кроме того, задержан фотокорреспондент газеты «Известия» (РФ) Павел Волков. Оба доставлены в УВД Октябрьского района.

Ранее стало известно задержании внештатных корреспондентов БелаПАН в Бресте Миланы Харитоновой и Алеся Левчука, а также Натальи Хомутовской («Имена»). Позднее они были отпущены на свободу.