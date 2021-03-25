На приуроченном ко Дню Воли богослужении в Праге поддержали борющихся за перемены белорусов

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В храме Святого Сальватора Евангелической церкви чешских братьев (ЕЦЧБ) в Праге 25 марта прошло белорусское экуменическое богослужение, приуроченное ко Дню Воли — годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Трансляция богослужения велась на странице в «Фейсбуке» сообщества белорусов Чехии.

 

Храм Святого Сальватора в Праге. Фото: otvet.mail.ru.

 

В начале богослужения белорусский историк, писатель и журналист Сергей Абламейко рассказал о зарождении белорусской национальной идеи и возникновении БНР.

Глава белорусского общества «Скорина» в Праге Рита Гатичова поздравила «чешских и белорусских друзей с главным национальным праздником — Днем Воли». «В этот день, 25 марта 1918 года, белорусский народ провозгласил свою независимость, получил право быть хозяином на своей земле, — сказала она. — Это первый год, когда празднование в Праге происходит в такой необычной атмосфере — пандемии и политического кризиса в Беларуси. Конечно, очень хочется, чтобы этот день по-настоящему стал Днем Воли, свободы и независимости для всех белорусов».

«В Беларуси уже более полугода длятся протесты, но все равно это не меняет ситуации. И люди, которые собрались здесь, и люди, которые по всему миру следят за белорусами, наблюдают за ними не молча — они стараются помочь, поддержать. Конечно, я, как и все, верю, что мы победим и что мы все в скором времени вернемся в Беларусь, чтобы отмечать этот и другие праздники», — добавила Гатичова.

Заместитель главы синода ЕЦЧБ Павел Покорный, ответственный за сферу прав человека, заявил собравшимся, что «церковь чешских братьев — небольшая церковь, а Чехия — небольшая страна», поэтому его единоверцы «очень хорошо понимают, как важно, чтобы вас замечали и помогали». «Сегодня мы говорим белорусам, которые борются с режимом, что мы знаем о вас, думаем, говорим и молимся о вас, — сказал он. — Мы делаем это публично, чтобы об этом знало наше правительство и все в мире. Наша вера нам говорит, что есть смысл об этом говорить даже тогда, когда кажется, что больших перемен это не принесет».

«Мы [в Чехии] можем критиковать нашего президента, ему это не нравится, но никто нам не может это запретить и посадить за это в тюрьму. Поэтому нам не нравится, что так происходит в Беларуси. Вы такие же люди, как и мы, и у вас есть право на то, чтобы с вами поступали достойно. Мы — Божий народ, мы не принадлежим никакому диктатору. Мы родились для свободы и ответственности только перед Создателем. Пусть Бог дает вам силы», — заявил представитель ЕЦЧБ.

Во время богослужения было зачитано приветствие президента Чешской христианской академии, философа и священника Томаша Галика, который отметил, что в его слова облачены «мысли многих католиков Чехии».

«Нам небезразлична и никогда не будет безразлична мужественная борьба белорусского народа против циничного диктатора и его преступного режима, — написал Галик. — Будущий победитель в этой борьбе очевиден. Ни одна диктатура не длилась вечно. Если политическая власть игнорирует право, справедливость и человечность, она сама начинает готовить свою кончину и, в конце концов, сама себя уничтожает».

Он напомнил о борьбе чехов против коммунистического режима, которая заняла целое поколение, но увенчалась успехом. «Сегодня история чрезвычайно ускорилась, и за время от первого всплеска протестов против сфальсифицированных выборов до падения диктатора уже не вырастет целое поколение. Тем не менее это будет тяжелое испытание для всего народа. <…> В духе братства и солидарности мы молимся за белорусский народ, его воскресение и свободу», — написал священник.

Свое приветствие участникам экуменического богослужения передали представители Чешского Хельсинкского комитета.

Собравшиеся почтили минутой молчания белорусов, погибших за время протестов. На входе в храм была установлена инсталляция с именами белорусских политзаключенных и погибших.
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Тэги: богослужение День Воли Персона: Сергей Абламейко Рита Гатичова Павел Покорный Томаш Галик Город: Прага

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