БАЖ: гродненский журналист Анджей Почобут задержан на 72 часа в рамках уголовного дела

Задержанного 25 марта гродненского журналиста и члена правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анджея Почобута перевезли в Минск и допросили в центральном аппарате Следственного комитета.

Анджей Почобут.

Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), Почобут задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.

Утром 25 марта в квартире Почобута прошел трехчасовой обыск. Изъяты два ноутбука, жесткие диски, семь старых телефонов, польскоязычная литература, бейджи с конференций, все документы на польском языке, включая документы дочери, и награды польского конкурса GrandPress. По словам супруги журналиста, обыск проводился в рамках уголовного дела «за разжигание вражды» (ст. 130 УК). Почобута после обыска увезли.

Генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Анжелику Борис задержали 23 марта в Гродно, на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021». После ареста СПБ заявил, что «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства», является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».

Вскоре после задержания Борис МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с ситуацией. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что задержание и решение суда в отношении Борис недопустимы и противоречат международным стандартам. Глава польской дипломатии сообщил, что 24 марта поднял этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

МИД Польши заявил, что не оставит без реакции задержание Почобута.

25 марта Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором указал на «дальнейшую эскалацию репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси».

Он заявил, что Евросоюз ожидает от Беларуси соблюдения своих международных обязательств по уважению прав человека и основных свобод, а также призвал «немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей».

Евросоюз, по словам Борреля, «по-прежнему убежден в том, что всеобъемлющий национальный диалог имеет решающее значение для урегулирования ситуации в Беларуси». «ЕС по-прежнему готов оказать поддержку и призывает белорусские власти использовать все предлагаемые возможности, включая содействие со стороны ОБСЕ», — добавил верховный представитель Евросоюза.

Справка БелаПАН. До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После его раскола в стране действуют два союза — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).