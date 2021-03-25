Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Беларуси.

Евгений Лукьянов. Фото: jpgazeta.ru.

Указ президента РФ № 177 от 25 марта «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в Республике Белоруссия» опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации ( pravo.gov.ru ).

69-летний Лукьянов работал переводчиком (по специальности), занимал должность в руководстве Ленинградского отделения союза журналистов СССР. На дипломатической службе с 1984 года. С 1991 года работал в финансовых институтах и вузах. На госслужбу вернулся в 2006 году, в 2010-16 годах работал в Совбезе РФ, четыре года являлся заместителем его секретаря.

С конца 2016 года был послом России в Латвии. 10 марта комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.

Предыдущий глава дипмиссии в Минске 61-летний Дмитрий Мезенцев освобожден от должности 19 марта. В тот же день он был назначен государственным секретарем Союзного государства вместо 77-летнего Григория Рапоты.

Мезенцев возглавил посольство 30 апреля 2019 года, сменив Михаила Бабича, с которым у официального Минска отношения не сложились.

Мезенцев неоднократно публично поддерживал действия белорусских властей во время политического кризиса в стране. Он отказался встречаться с представителями Координационного совета по урегулированию политического кризиса, мотивировав это тем, что «российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь».